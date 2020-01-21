بسبب فقدان “الشراب”.. علقة موت من أب لطفلته تنهي حياتها بالقاهرة

تجرد أب من مشاعر الانسانية وانهال بالضرب علي طفلته الصغيرة حتي فقدت الوعى ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى ، بسبب فقدها ” الشراب ” ، وتم ضبط المتهم .

وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبس عامل ٤ ايام على ذمه التحقيق لاتهامه بقتل طفلته بالضرب حتى الموت داخل شقتهما بمدينة نصر .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر اول بلاغا من مستشفي حكومي بوصول طفلة فى عمر الزهور مصابة بنزيف بالمخ ، ووجود اثار اعتداء بالضرب علي جسدها النحيف .

وتبين من جمع المعلومات و تحريات رجال المباحث ان وراء ارتكاب الجريمة والدها ” عامل ” ، تم ضبطه .

واعترف بارتكاب الجريمة واقر بأنه لم يقصد قتلها بل تهذيبها بسبب ضياع شرابها ، الا انه فوجئى بوفاتها أثر علقة ساخنة منه .

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