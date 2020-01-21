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بسبب فقدان “الشراب”.. علقة موت من أب لطفلته تنهي حياتها بالقاهرة

بسبب فقدان "الشراب".. علقة موت من أب لطفلته تتسبب في مصرعها

تجرد أب من مشاعر الانسانية وانهال بالضرب علي طفلته الصغيرة حتي فقدت الوعى ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى ، بسبب فقدها ” الشراب ” ، وتم ضبط المتهم .

وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبس عامل ٤ ايام على ذمه التحقيق لاتهامه بقتل طفلته بالضرب حتى الموت داخل شقتهما بمدينة نصر .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر اول بلاغا من مستشفي حكومي بوصول طفلة فى عمر الزهور مصابة بنزيف بالمخ ، ووجود اثار اعتداء بالضرب علي جسدها النحيف .

وتبين من جمع المعلومات و تحريات رجال المباحث ان وراء ارتكاب الجريمة والدها ” عامل ” ، تم ضبطه .

واعترف بارتكاب الجريمة واقر بأنه لم يقصد قتلها بل تهذيبها بسبب ضياع شرابها ، الا انه فوجئى بوفاتها أثر علقة ساخنة منه .

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