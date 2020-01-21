برلماني إيراني:يعرض مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب

كشف النائب في البرلمان الإيراني أحمد حمزة، عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار “لمن يقتل” الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ووصف سفير الولايات المتحدة لنزع السلاح، روبرت وود المكافأة بأنها “سخيفة”، وقال للصحفيين في جنيف إنها أظهرت “الأسس الإرهابية” لإيران.

كانت التوترات بين ايران والولايات المتحدة قد تصاعدت منذ قرار الرئيس ترامب بانسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية.

كان النائب أحمد حمزة قد قال أمام البرلمان الايرانى المؤلف من 290 مقعدًا: “نيابة عن سكان مقاطعة كرمان، سندفع 3 ملايين دولار نقدًا لمن يقتل ترامب”.

google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0