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السكة الحديد تكشف زيادة أسعار تذاكر القطار

 

السكة الحديد تكشف زيادة أسعار تذاكر قطار أسوان

 

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما نشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن الهيئة تنوي زيادة أسعار تذاكر قطار أسوان، وزيادة أجرة قطارات الغلابة، لأكثر من الضعف، ونشر بيان أسعار جديدة لأجور السفر.
و كشفت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الادعاءات بعيدة تمامًا عن الحقيقة، ولا علاقة للهيئة بها، مضيفة أنه لا نية لزيادة أسعار التذاكر في الوقت الحالى.
وأضافت الهيئة، أنها بحثت تمويل مشروعات تطويرها من مصادر أخرى غير رفع قيمة تذاكر القطارات، مثل “التصدي لمنع ظاهرة الركوب بدون حجز تذاكر، والاستغلال الإعلاني للسكة الحديد”.
يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استقبلت أول 10 جرارات من صفقة توريد 110 جرارات، وهي تعمل الأن بكامل طاقتها على خطوط الهيئة، وجاري متابعة مشروعات تطوير نظم الاشارات.
وشددت الهيئة على متابعة كل جديد يخص هذا القطاع، من خلال مصادرها الرسمية.
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