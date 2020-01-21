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اعلام القليوبية يحتفل بعيد الشرطة غدا بمشاركة شعبية وجماهيرية

 اعلام القليوبية يحتفل بعيد الشرطة غدا بمشاركة شعبية وجماهيرية

كتب وحيد العطار

تنظم الادارة العامة لاعلام القليوبية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات غدا الاربعاء احتفالية شعبية وجماهيرية كبرى بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين بمشاركة التنظيمات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية تحت عنوان شرطة قوية لأمن الوطن برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية مضيفا بانه تم الاعداد لهذا الاحتفال بمنتهى الدقة وبتنسيق تام بين مركز الاعلام ومركز النيل، وسوف يشارك في الاحتفال غدا اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الاداب جامعة بنها والدكتورة ايمان ريان النائب الاول للمحافظ والدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة الى جانب تجهيز عروض فنية تجسد بطولات وتضحيات رجال الشرطة الاوفياء ويشرف على الاحتفالية فريق عمل يضم الاعلاميتان منى الحديدى مدير مركز الاعلام وريم حسين مدير مركز النيل والدكتورة أمل وجيه قنصوة مفوض عام جمعية ثمار الخير.

أضاف رمضان عرفة ان عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

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