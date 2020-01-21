ألمانيا تعتقل شخصا يمول مظاهرات ضد مصر والإمارات

اعتقلت الشرطة الألمانية، في أحد فنادق برلين، شخصا في حوزته مبالغ مالية، استخدمت في تمويل مظاهرات ضد مصر والإمارات، أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي احتضنته العاصمة الألمانية يوم الأحد الماضي.

ونشرت وسائل إعلام ألمانية، صورة للشخص المعني، وهو من جنسية بولندية، أثناء تقديمه أمام قاضي التحقيق في محكمة برلين، حيث أقر بتوزيع ما لا يقل عن 370 ألف يورو على مجموعة من الأشخاص الذين قدموا من عدة دول أوروبية ومن ألمانيا، مقابل تنظيمهم مظاهرة أمام المؤتمر ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

واعتقل الشخص، وهو يهم بمغادرة باب الفندق، وفي يده حقيبة يدوية تضم 130 ألف يورو نقدا عبارة عن أوراق من فئة 50 يورو.

كانت إدارة فندق في برلين، قد أبلغت الشرطة الألمانية أن كاميرات المراقبة في الفندق التقطت مشاهد لشخص غريب وهو يمنح مبالغ مالية كبيرة لأربعة أشخاص يحملون جنسيات عربية.

وبعد التحقيق معه أقر الشخص الموقوف أنه مكلف بتنظيم مظاهرات ضد مصر والإمارات من دبلوماسي خليجي لا يعرف جنسيته، تربطه به علاقة صداقة من بضعة أشهر، كان قد تعرف عليه في حفل استقبال في سفارة قطر لدى بولندا.

وكانت العاصمة الألمانية برلين قد شهدت مؤتمرا حول ليبيا، شارك فيه رؤساء دول عربية وأوروبيةـ

وكالات

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