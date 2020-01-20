وزير التعليم العالي فاجئ مستشفي بنها الجامعي ليلا

500 مليون جنيها لتطوير أقسام الطوارئ بكافه المستشفيات الجامعيه

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ليله أمس مستشفى بنها الجامعي رافقه خلالها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه فى أطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية وتطوير الأداء بها لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزه للمرضي بكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

أطمأن الوزير خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى بنها الجامعى وأنتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام وأعلن الوزير عن أطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ فى جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية وتخصيص 500 مليون جنيها كمرحلة أولى للبدء فى هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام .

كما أشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء وأطقم التمريض والإداريين معلنًا عن تخصيص 200 مليون جنيها من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب للأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين .

كما ألتقى الوزير بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة 365 صحة التى بدأ العمل بها رسميا بداية هذا الأسبوع وتستهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات .

ويعد تطبيق 365 صحه واحد من أولي المنصات في مصر وتربط المريض بكافه أنواع خدمات الرعايه الصحيه (كبار وأطفال وحضانات وبنوك دم) حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة و مرنة و متكاملة حيث تم أنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية ويمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعيه .

كما تفقد الوزير خلال زيارته لمستشفى بنها الجامعى عدداً من أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرض0

صرح د0 جمال السعيد رئيس جامعه بنها بأن المستشفى يتردد عليها 171 ألف مريض في العام وتبلغ عدد أسرة العناية المركزة 100 سري وبها 25 حضانه و44 وحدة غسيل كلوي و45 غرفة عمليات رافق الوزير في الجوله الد حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعيه والد حسين المغربي نائب رئيس جامعه بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي القاضي رئيس مجلس أداره مستشفي جامعه بنها .

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