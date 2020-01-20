مقتل وإصابة 17 شخصا في إطلاق نار بولاية ميسوري الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين على الأقل بينهم المهاجم المشتبه به وإصابة 15 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة كانساس سيتي غربي ولاية ميسوري الأمريكية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن بيان لشرطة كنساس، أن أفرادها وصلوا إلى موقع الحادث منتصف ليل الأحد بعد تلقي بلاغ عن إطلاق النار، وأن هناك 15 ضحية أخرى في مستشفيات المنطقة.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن “المشتبه به” هو أحد الشخصين اللذين عثر عليهما مقتولين في مكان الحادث، دون إصدار مزيد من التفاصيل.

وأشارت الشرطة إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتفتيش مكان الحادث الكبير، الذي وقع بالقرب من الطريق السريع 40 شرقي الولايات المتحدة.

وكالات

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