عايز مراتك هات 100 ألف جنيه .. ربة منزل تختلق واقعة اختطافها

كشف مصدر بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، غموض واقعة اختفاء ربة منزل من مسكنها وتبين بأنها اختلقت الواقعة لسوء حالتها النفسية والمشاجرة مع صاحب العمل في الدقهلية.

تلقى مركز المنزلة بلاغا من مزارع، 30 سنة، مقيم دائرة المركز، بخروج زوجته، 26 سنة، حاصلة على دبلوم، أمس، للعمل بمحل إكسسوارات حريمى، وعدم عودتها، وقيامه بالاتصال بها على هاتفها المحمول إلا أنها لم تتجاوب معه.

وبسؤال مالك المحل عنها قرر عدم حضورها للعمل، وفى وقت لاحق وردت رسالة للمُبلغ على الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من الحساب الخاص بزوجته تتضمن “عايز مراتك هات 100 ألف جنيه”.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمــــن الدقهلية عن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها بمدينة الإسكندرية.

وأمكن ضبطها وبمناقشتها قررت أنه نظرًا لخلافات مع صاحب المحل التى تعمل به تركت العمل ولسوء حالتها النفسية قامت بترك منزلها برغبتها وتوجهت لمدينة الإسكندرية، وأضافت بقيامها بإرسال الرسالة المشار إليها لزوجها من هاتفها المحمول قاصدة من ذلك الإشارة لزوجها أن غيابها عن المنزل كان بغير رضاها وأنها كانت في سبيلها للعودة للمنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولى شئونها.

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