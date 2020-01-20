عاجل ننشر مواعيد توقف عمل “واتس آب” في بعض أنواع التليفونات المحمول

عاجل ننشر مواعيد توقف عمل “واتس آب” في بعض أنواع التليفونات المحمول

كشفت تقارير أن “واتس آب”، على وشك إجبار الملايين من المستخدمين على شراء هاتف جديد إذا كانوا يرغبون بالاستمرار في استخدام خدمة الرسائل الأشهر في العالم.

ويواجه الملايين من مستخدمي “واتس آب”، بداية “مكلفة للغاية” لعام 2020، وقال خبراء: إنه مع بداية الشهر المقبل، سيتوقف التطبيق عن العمل في عدد من الأجهزة، ما يترك البعض بحاجة لشراء هاتف ذكي جديد ومكلف.

ويحذر “واتس آب”، المملوك من قبل “فيسبوك”، المستخدمين من التغيير المرتقب منذ شهور، ولكن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير عام 2020.

ويشير الحظر الجديد إلى أن جميع أجهزة آيفون، التي تشغل أي برنامج أقدم من iOS 7، لن تتمكن من الوصول إلى “واتس آب”، كما ستكون هناك مشكلة مماثلة بالنسبة لمستخدمي هواتف “أندرويد” أيضًا.

ووفقا لأحدث الإحصائيات من جوجل، ما يزال هناك الكثير من الهواتف التي تستخدم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل الخاص بها، ويمكن أن يكون هناك حاجة لتحديث ما يصل إلى 7.5 مليون جهاز، للاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة.

وفي إطار شرح أسباب الحظر الأخير، قالت “واتس آب”: “بينما نتطلع إلى السنوات السبع القادمة في مسيرتنا، نريد تركيز جهودنا على منصات الهواتف المحمولة، التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة كانت جزءا مهما من قصتنا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل. وكان هذا قرارا صعبا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام “واتس آب””.

وأضافت: “إذا كنت تستخدم أحد الأجهزة المحمولة المتأثرة، نوصي بالتحديث لمواصلة استخدام “واتس آب””.

وفيما يلي مواعيد توقف عمل “واتس آب” على بعض الهواتف:

** Nokia Symbian S60.. بعد 30 يونيو 2017.

** “بلاك بيري” OS و”بلاك بيري 10″.. بعد 31 ديسمبر عام 2017.

** نوكيا S40.. بعد 31 ديسمبر عام 2018.

** جميع أنظمة تشغيل Windows Phone.. بعد 31 ديسمبر عام 2019.

** إصدارات أندرويد 2.3.7 والأقدم منها.. بعد 1 فبراير عام 2020.

**آيفون iOS 7 والأقدم منها.. بعد 1 فبراير 2020.

و إذا كنت تمتلك أيا مما سبق، فستحتاج إلى شراء هاتف جديد لمتابعة استخدام “واتس آب”.

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