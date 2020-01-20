عاجل ..النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة قتلها والدها لرفضها إحضار ” شراب الحزاء ” له

التايم المصرية/ وحيد العطار

تجرد أب من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وقتل إبنتة التي تبلغ من العمر ١٤ عام وذلك لرفضها إحضار شراب الحزاء له.

تلقي قسم أول مدينة نصر بلاغاً من الأهالي بعزبة الهجانة بمقتل طفلة تبلغ من العمر ١٤ عام فأنتقل علي الفور رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من المعاينة وجود كدمات وأثار تعذيب بالمحني عليها وتم إبلاغ النيابة العامة لمعاينة الواقعة وتبين من معاينة النيابة وجود كدمات متفرقة في جسد المجني عليها وقررت النيابة تشريح الجثة وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير عن أسباب الوفاة

هذا وقد ألقي رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة القبض علي والد الطفلة والذي إعترف بجريمتة وتم عرضه على النيابة العامة لإجراء التحقيقات وأعترف الأب بقتل الطفلة قائلاً

أنه طلب من إبنتة إحضار شراب الحزاء له فرفضت الأمر الذي أثار غصبة فقام بضربها بشدة وضرب رأسها في الحائط وعلي الأرض أكثر من مره حتي فارقت الحياة بين يدية

هذا وقد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات

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