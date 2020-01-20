عاجل .. الرئيس السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقي.

ونرصد أبرز المعلومات عن القمة:

تنطلق اليوم الاثنين قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020، التى تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية، كما تهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطانى بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.

تتضمن أولى جلسات القمة نقاشا حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا وبريطانيا في ضوء خطط الأخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث سيتناقش الزعماء المشاركون بالقمة مع رؤساء مؤسسات الأعمال البريطانية سبل توسيع رقعة التعاون الإقليمى والتجارة والفرص الاستثمارية في القارة، كما ستخصص الجلسات الأخرى لمناقشة ملفات حيوية منها زيادة فرص النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حيث يناقش الزعماء الأفارقة في جلسة بعنوان “فرص النمو في أفريقيا.. تحويل الطاقة النظيفة”، طموحاتهم في تعزيز إمكانات الدول الأفريقية في مجال توليد الطاقة النظيفة.

وتسعى بريطانيا من وراء القمة، التى ستجمع قادة السياسة والأعمال في أفريقيا، والمستثمرين البريطانيين والمؤسسات الدولية، إلى رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة الأفريقية إلى مستوى الشراكة الكاملة والتى ستتيح الفرصة لبريطانيا للتحول إلى بوابة أوروبا للاستثمار والتجارة مع دول أفريقيا.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترلينى عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الأفريقية إلى نحو 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى نحو 20 مليار دولار نحو 83. 15 مليار جنيه إسترلينى في العام الماضى.

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