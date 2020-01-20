شاهد تسريبات جديدة للإخواني “حسين بديني” تفضح مخطط المقاول الهارب لتخريب مصر

عرض برنامج “الحياة اليوم”، والذي يُذاع على فضائية “الحياة” امس الاثنين، تسريبات جديدة للإخواني حسين بديني مخطط المقاول الهارب محمد على لتخريب البلاد.

وقال حسين بدينى لمحمد على خلال التسريبات: “المطلوب منك إنك هتقول في الفترة من 15 يناير إلى 30 يناير الناس تكون جاهزة للنزول بأكبر قدر ممكن، ولغاية 15 يناير هنبدأ نشتغل على الناس كلها، على الفترة دى، حاجات كده تخلى الناس تقول ايه، الرجل دا طالع للشهرة، ولما اتصورت ونزلت صور كتير في لندن أو إسبانيا، الناس بدأت تشك هل هو بالفعل زى ما كنا متصورين، ولا فرحان بالشهرة والميديا والقنوات اللى عمالة تستدعيه، وحاسس إنه هو شخصية مهمة ومستمتع، أومال فين موضوع الحراك الثورى وإسقاط السيسي اللي هو كان بيتكلم عليه، فالكاراكتر دا يختلف عن الكاراكتر ده”.

وتابع: “السؤال اللى سألهولك سامى، لما قالك ممكن ترشح نفسك لانتخابات الرئاسة، كنت غير موفق تمامًا، لما قلت اه أنا ممكن أرشح نفسى بشكل أو بأخر، أكيد انت كنت تقصد حاجة معينة، أنا عارف، لكن انت كده اديت انطباع أو يعنى تصور لدى قطاع كبير من أبناء الشعب المصرى اللى عاوزة تسقط النظام، إن محمد على الموضوع بالنسباله مش مجرد ثورة، دا كمان طمعان في الرئاسة، خصوصا إن احنا نعلم جميعًا إن الدستور المصري سواء كان الدستور القديم إن المشرح لانتخابات رئيس الجمهورية لازم يكون حاصل على مؤهل عالى، طبعا المؤهل دا مش معاك وانت بنفسك شهدت على ذلك أكثر من مرة، إذا فيه نوع من أنواع التضارب في المعلومات اللى صدرت منك اللى مش بتعدى على الناس، احنا بنبص للموضوع بشكل مختلف، ولينا نظرة لكل كلمة بتتقال ومدى تأثيرها على الناس”.

google.com, pub-1386346839431689, DIRECT, f08c47fec0942fa0