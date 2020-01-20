سقوط عاطل حاول تهريب طن من مخدر البانجو

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الاثنين، إحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامهما بمحاولة تهريب طن من مخدر البانجو من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها.

وضبطت المخدرات مخبأة أسفل أقفاص فارغة بسيارة نقل، بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام

ومديرية أمن السويس، وتم ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المشار في كمين أعد لهما بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (400 لفافة كبيرة الحجم تحوي جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليها “1” طن – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 3 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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