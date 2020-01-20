سقوط اكبر شبكة لتصدير العاهرات ..”الليلة بـ 2000 جنيه والحسابة بتحسب”

تم التحفظ على المتهمين، وعثر داخل الشقة على مبلغ مالي 7000 جنيه، و10 هواتف محمولة محملا عليها أفلام جنسية، و4 واقي ذكري، وعلبة منشطات جنسية.

وبسؤال المتهمين أمام اللواء محمد ذكاء مدير إدارة النشاط الداخلي، أقروا أنهم يمارسون الأعمال المنافية للآداب متخذين الشقة “الأول علوي بالعقار رقم 12 في شارع عبد العزيز درويش” دائرة قسم شرطة العجوزة، مقرا لأعمالهم، وأن أي واحدة من المتهمات تتقاضى منهم 1000 في الليلة الواحدة، كما أضافت زعيمة الشبكة أنها مشتركة مع آخرين في تسفير الفتيات إلى دول أخرى لممارسة أعمال البغاء في الدول العربية مقابل ما يعادل 2000 جنيه في الليلة الواحدة.