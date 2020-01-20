سقوط اكبر شبكة لتصدير العاهرات ..”الليلة بـ 2000 جنيه والحسابة بتحسب
ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على شبكة لممارسة الدعارة في شارع عبد العزيز درويش، دائرة قسم شرطة العجوزة، في إطار الحملة التي شنتها مباحث الآداب، برئاسة اللواء هشام الصاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، واللواء محمد زكاء مدير إدارة النشاط الداخلي، والعميد إبراهيم الطويل رئيس قسم التحريات، وبالاشتراك مع كل من العقيد عصام أبو عرب، والعقيد تامر فاروق، والعقيد أيمن بيومي.
وعقب استئذان النيابة، داهمت القوات الشقة، وتمكنت من ضبط كل من: علاء الدين هلال جمعة وشهرته “علي السوري”، سوري الجنسية مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، زعيم التشكيل، وإبتسام إمام عبد ربه 57 سنة، تقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، سبق اتهامها في 11 قضية متنوعة “زعيم تشكيل”، وسعدية خفاجة عامر حسن 50 سنة، بتقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، ومطلوبة على ذمة عدة قضايا “آداب” آخرها القضية رقم 3209/2014 جنح الهرم، وسمير صبري عبد المهدي البراري 30 سنة، سائق تاكسي أجرة رقم 1982 مقيم بإمبابة، وأحمد عبده محمود عواد 27 سنة مقيم بإمبابة، سائق سيارة ملاكي “كروز رقم 8629″، وربيع مسعود محمد 30 سنة، حارس العقار مقيم بالفيوم، ونورهان رضا خالد محمد عبد الرحمن 20 سنة، مقيمة بدائرة حدائق القبة سبق اتهامها في 3 قضايا آداب آخرهم القضية رقم 5574/2009 جنح الجيزة “ممارسة دعارة”، ومسعدة محمد رفاعي بسيوني 24 سنة، تقيم بدمنهور ومطلوبة على ذمة قضية 7040 إداري، سرقة بالإكراه، وإيمان أشرف سالم 24 سنة، مقيمة بدار السلام بالقاهرة، لهاعدة قضايا آخرها جنح السلام 14990 /2014 “تلبس”، ومحمد عبد الهادي 26 سنة، تاجر مقيم ببولاق الدكرور جيزة راغب متعة “تلبس”.
تم التحفظ على المتهمين، وعثر داخل الشقة على مبلغ مالي 7000 جنيه، و10 هواتف محمولة محملا عليها أفلام جنسية، و4 واقي ذكري، وعلبة منشطات جنسية.
وبسؤال المتهمين أمام اللواء محمد ذكاء مدير إدارة النشاط الداخلي، أقروا أنهم يمارسون الأعمال المنافية للآداب متخذين الشقة “الأول علوي بالعقار رقم 12 في شارع عبد العزيز درويش” دائرة قسم شرطة العجوزة، مقرا لأعمالهم، وأن أي واحدة من المتهمات تتقاضى منهم 1000 في الليلة الواحدة، كما أضافت زعيمة الشبكة أنها مشتركة مع آخرين في تسفير الفتيات إلى دول أخرى لممارسة أعمال البغاء في الدول العربية مقابل ما يعادل 2000 جنيه في الليلة الواحدة.
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