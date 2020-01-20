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حزب الاحرار الاشتراكيين يبعث بتهنئة الي وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة عيدهم

كتبت بسنت طارق 

بعث الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية بتهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة قدوم ذكري عيد الشرطة التي ضرب فيها رجال الشرطة المثل الرائع للتضحية والاستبسال دفاعا عن الارض والعرض ومقاومة الاحتلال الغاشم .

اكد طارق درويش ان رجال الشرطة يبذلون الجهد ويدفعون الغالي والنفيس لمقاومة المخاطر التي تهدد الامن الداخلي المصري و يتحملون مهام جسيمة تتعلق بحماية الارواح والاموال و مناهضة كل صور الاجرام  لرساء السلام الاجتماعي .

واضاف طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان 25 يناير سيظل تاريخا لاستبسال الشرطة وليس لشئ اخر

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