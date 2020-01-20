تعليم الغربية تكشف واقعة قفز طالب من شباك لجنة الامتحان

كشف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن أمس الاثنين، إجازة رسمية من الامتحانات في كافة مراحل النقل والشهادات بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بمناسبة عيد الغطاس للأخوة الأقباط.

وأضاف أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قفز طالب من شباك لجنة الامتحان وهروبه بورقة الإجابة بمدرسة التجارة الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، غير صحيح، وأن المدرسة تم تعين لها مدير جديد عقب حالة الغش الجماعي، التي شهدتها يوم السبت الماضي، وإحالة المقصرين للتحقيق، مع إعادة امتحان المادة مرة أخرى، تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية داخل المدرسة.

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