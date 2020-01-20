تعر ف علي شروط قبول دفعة جديدة من المتطوعين للقوات المسلحة.. التفاصيل في الخير

تعر ف علي شروط قبول دفعة جديدة من المتطوعين لللقوات المسلحة.. التفاصيل في الخير



صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الإدلاء “قصاصي الأثر” لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27/ 1/ 2020، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى عبد الله مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالتالى:

أولًا: الفئات المطلوبة:

الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء “قصاصي الأثر” لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها / راسبي الإعدادية / الحاصلين على الشهادة الابتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

الشروط العامة للتطوع:

يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عاما وبالنسبة لأداء قصاصى الأثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 عام عند الالتحاق في 22/ 8/ 2020 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وأن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب.

المستندات المطلوبة عند التقدم:

– صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق.

– شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار

– صورة بطاقة الرقم القومى في حالة بلوغ الشاب 16 سنة

– صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد

– صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها

– 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان

– صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر

– بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه.

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