تعرف علي هدية وزارة الداخلية للمواطنين قبل «عيد الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لماكينة أحوال مدنية جديدة ومتطورة، نشرها اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق الحدودية معلقا: “في إطار خطة مصر للتحول الرقمي.. ماكينة إصدار شهادات الميلاد وسيتم تعميمها قريبًا على مستوى الجمهورية”، وذلك احتفالا بعيد الشرطة المصرية.

من أبرز الخدمات التي ستقدم للمواطنين، ماكينات إصدار شهادات الميلاد للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير وتحديث التطبيق الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية، حيث حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية

ومن الخدمات الجماهيرية الشرطية التي تم إتاحتها إلكترونيا للمواطنين، ومن المتوقع تشغيلها بشكل كامل خلال شهر يناير الجاري ماكينة لخدمات الأحوال المدنية بكافة المحافظات.

كما تقدم الداخلية خدماتها الإلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الخدمات الموسمية للمواطنين ومنها خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة، ومن المقرر أن تقدم الخدمات الإلكترونية الجاري تطويرها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية مدعومة بآليات التحصيل النقدي سواء من خلال الكروت الائتمانية أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.

كان قد أقر وزير الداخلية تركيب ملصق إلكتروني لكل السيارات، ويهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءتها آليًا، ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.



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