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الملكة إليزابيث تجرد الأمير هاري وزوجته من لقب “السمو الملكي”

تحدث الأمير هاري، أمير بريطانيا، عن حزنه لإجباره على التخلي عن واجباته الملكية، قائلًا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان هو وزوجته ميغان يبحثان عن مستقبل مستقل.
وأعلن قصر باكنغهام والملكة إليزابيت يوم السبت أن هاري وميغان لن يكونا عضوين عاملين في الملكية البريطانية، ولم يعدا يستخدمان لقب “السمو الملكي”.
تم التوصل إلى ترتيب جديد لإنهاء الأزمة التي أثارها الزوجان بإعلانهما في وقت سابق من هذا الشهر عن رغبتهما في تقليص أدوارهما الملكية وقضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.
في خطاب ألقاه أمام جمعية سينتيبال الخيرية، قال هاري منزعجًا بوضوح أن النتيجة النهائية ليست ما أراده هو وزوجته الأمريكية، الممثلة السابقة.
وأضاف: “كان أملنا هو مواصلة خدمة الملكة والكومنولث والجمعيات العسكرية دون تمويل، من المؤسف أن هذا لم يكن ممكنًا”.
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