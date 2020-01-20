اللواء هشام آمنة

دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تجاوزت 20 مليون جنية .

البحيرة : سعيد شتا

أعلن اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة عن دعم منظومة النظافة بنطاق المحافظة بمعدات جديدة تجاوزت قيمتها 20 مليون جنية ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة عن العام المالى الحالى والتى تم خلالها رصد 84 مليون جنية لأول مرة لتدعيم منظومة النظافة على أرض البحيرة بخلاف المعدات الموجودة حالياً.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المحافظ للمعدات الجديدة التى تم إصطفافها بساحة مجمع دمنهور الثقافى تمهيداً لتوزيعها على المراكز والمدن بحضور م / حازم الأشمونى – سكرتير عام المحافظة واللواء / محمد شوقى بدر – السكرتير المساعد ومديرى إدارات البيئة والتخطيط والمتابعة بالمحافظة .

وتلك المعدات عبارة عن :

* عدد 5 سيارة مكبس حمولة 20 طن سعر السيارة الواحدة 2 مليون و300 ألف جنية .

* عدد 3 مكانس شوارع قيمة الواحدة مليون و 615 ألف جنية.

* عدد 3 سيارة بدالة جديدة لسحب وشفط المياة بسعر مليون و 100 ألف جنية للوحدة.

* عدد 160 صندوق قمامة مجهز لسيارات المكبس بسعر 4500 جنية للصندوق .

هذا وقد أكد اللواء / المحافظ أنه بالإضافة لتلك المعدات فقد تم خلال الشهريين الماضيين دعم منظومة النظافة بعدد 14 سيارة مكبس جديدة سعة 20 طن، وعدد 6 وحدة كنس شوارع وعدد 4 سيارة بدالة و8 سيارة قلاب 5 طن وعدد 160 صندوق قمامة وتم بالفعل توزيعهم على المراكز والمدن ودخولهم للخدمة .

مشيراً أنه ولأول مرة يتم إعتماد مبلغ تجاوز ال84 مليون جنية لدعم جهود وأعمال النظافة وتوفير أكبر عدد من المعدات تشهده المحافظة .

بإضافة عدد 22 سيارة مكبس 20 طن و15 وحدة كنس الشوارع و9 سيارة بدالة و1880 صندوق قمامة لتوزيعها بمختلف أماكن التجمعات .

وأشار المحافظ أن تلك المعدات ستسهم فى الوصول بمنظومة النظافة إلى أعلى مستوياتها وتحقيق نتائج ملموسة وعالية على أرض الواقع .

هذا وقد تفقد اللواء / المحافظ الوحدات والمعدات الجديدة وشدد على إختيار أكفأ العناصر للعمل عليها وتدريبها التدريب الأمثل وكذا عمل الصيانة الدورية وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان إستمرار تشغيلها .

مشيراً إلى إستمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة ، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى حيث حققت المحافظة تقدماً واضحاً في تطوير المنظومة من خلال تزويدها بأحدث المعدات.

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