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الخرطوم: قتلى ومصابون بانفجار قنبلة في زفاف

أفادت مصادر لصحيفة “عكاظ” بانفجار قنبلة يدوية في حفل زفاف تسبب في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إلى الآن.
وقالت المصادر إن الحفل الذي أقيم في ضاحية الشقلة في منطقة الحاج يوسف (شرق العاصمة الخرطوم) كان يحضره العشرات من الضيوف، عندما انفجرت القنبلة الذي لم يعرف حتى الآن سبب انفجارها، وإن كانت بعض المصادر أشارت إلى أن أحد الأشخاص ألقاها على الحضور.
وفيما بدأ إسعاف المصابين إلى مستشفيات قريبة، سارعت لجان أحياء المقاومة في المنطقة إلى استنفار السودانيين، في نداء استغاثة معلنة حاجتها عاجلا إلى كميات من المتبرعين بالدم والمواد الطبية اللازمة لمستشفى البان جديد، لتقديم يد العون والدعم للضحايا. وبينت المصادر أن الشرطة بدأت تحقيقاتها وطوقت موقع الحادثة.
وكالات
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