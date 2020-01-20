“التعليم” تحسم الجدل بشأن اعتبار “أولى وثانية” ثانوي ضمن الثانوية التراكمية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019، صفوفًا ضمن الثانوية التراكمية، غير صحيح.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، الاثنين، إن الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019، هما سنوات نقل، وليسا تراكميين، وذلك في ضوء القرار الوزاري الصادر قبل بدء العام الدراسي رقم (191) بتاريخ 9/9/2019، والذى ينص في مادته السابعة على: يتم عقد امتحانين فيما يدرسه طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية من مواد وأنشطة، وذلك على النحو التالي؛ الامتحان الأول: يتم عقده نهاية الفصل الدراسي الأول، أما الامتحان الثانى: فيتم عقده نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيتم عقد امتحان دور ثانٍ لهم، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وأهابت الوزارة بعدم الترويج لأي شائعات من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب، وأن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو المصدر الرسمي لأي معلومات أو بيانات صادرة عن الوزارة.​

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