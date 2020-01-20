إيران: الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخين أطلقا من الشمال

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن صاروخين من نوع TOR-M1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها طهران عن إصابة الطائرة بصاروخين، حيث إن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد، فيما كان تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة قد رصد إطلاق صاروخين اثنين عليها، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وورد في تقرير هيئة الطيران الإيرانية: “الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا وكندا، قدمت أسماء لممثلين عنها لمعرفة نتائج التحقيقات باستثناء أفغانستان، الدولة الوحيدة المعنية التي لم تقدم ممثلا عنها”.

ويقر التقرير، بأن “إيران طلبت من أمريكا وفرنسا بيعها تقنيات تمكنها من تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، بدلا من إرساله إلى الخارج كونها لا تمتلك مثل هذه التقنيات”، مشيرا إلى أن “واشنطن وباريس لم تردا بعد على الطلب الإيراني”.

وشدد التقرير، على أن “تحطم الطائرة أدى إلى تضرر الصندوق الأسود وتعطل جهاز تسجيل الصوت في قمرة القيادة وانفصال الذاكرة عنه”.

واعترفت إيران في الـ11 من يناير بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، حيث تسبب الحادث بمقتل 176 شخصا بمن فيهم طاقمها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

وكالات

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