ندوة اكاديمية اركان بايتاي البارود حول الاسعافات الاولية

عقدت اكاديمية اركان للتمريض الخاص والتدريب المشهرة برقم 83310.س.ت ندوة طبية حول الاسعافات الاولية برعاية د. هدي الزهيري ود. اسماء خطاب بحضور كلا من دكتور يوسف زعير اخصائي العظام بالمستشفي العام بايتاي البارود الذي تحدث عن الاسعافات الاولية للكسور والدكتور عبدالجليل علواني استشاري الجراحة والذي بدوره تحدث عن الاسعافات الاولية للحروق والجروح والنزيف وعن المشكلة

التي تؤرق الكثير من النساء في مجتمعنا والمجتمعات الاخري وهي سرطان الثدي وايضا دكتوره ايمان البيلي اخصائي الاطفال بالمستشفي العام وتحدثت عن الاسعافات الاولية لارتفاع الحرارة وكيفية التعامل معها وايضا استشاري الباطنة والقلب ورئيس قسم السموم بالمستشفي العام الدكتورة رباب بركات التي تحدثت عن اكبر مشكله يواجهها مجتمعنا المصري وخاصة الريفي وهي السموم وخاصه الحبة القاتلة حبوب

تخزين الغلال التي انتشر الانتحار بها وكيفية اسعاف المصاب ومحاوله انقاذه في المنزل او الشارع وقبل وصوله للمستشفي حيث اكدت علي اعطاء متناول حبة تخزين الغلال كمية زيت طعام كبيرة حيث تمنع انتشار الغاز السام بالجسم وتغلفها حتي تستطيع الحالة الوصول للمستشفي وانقاذها

كما تم تقديم بعض الهدايا القيمه وعمل مفجاه للحضور وهي عمل مجموعة من التحاليل مجانا وهي هدية مقدمة من معمل الايمان بإدارة دكتور اسلام عتمان وتم اختيار ١٠ من الحضور في سحب علني من خلال الصحفي والاعلامي سعيد شتا

كذلك قام الاطباء الحضور بعمل يوم مجانا للكشف وستقوم أ / ايمان المصري بالاعلان عنه من صفحه سيدات وانسات ايتاي البارود

و قامت اسرة الاكاديمية بتوزيع كروت تحمل خصومات تصل الي ٢٥% لمده سنة في معمل الايمان ومركز ايتاي سكان للاشعه وصيدلية الدكتور عبدالمعطي الجندي ومركز غازي للسمنه والعلاج الطبيعي .



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