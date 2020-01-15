وزارة النقل .. تشكيل لجنة لرفع كفاءة الطرق بالدلتا والصعيد

اتفقت وزارتا النقل والتنمية المحلية المصرية، على تشكيل لجنة مشتركة لإجراء معاينات فورية وعاجلة على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق عدد من محافظات الدلتا وشمال الصعيد لرفع كفاءتها

وتشمل المرحلة الأولى من المتابعة عدة محافظات وهي: القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، بني سويف، الفيوم، المنيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل المصرية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير النقل كامل الوزير، مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بحضور عدد من قيادات النقل.

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم كافة أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للمحافظات وفقاً لقياسات الجودة العالية، وأن يتم تقديم تقارير فنية دورية عن تلك المعدلات.

وأشار كامل الوزير، إلى أهمية إعطاء أولوية لطرق المحافظات التي ترتبط وتتكامل مع شبكة الطرق السريعة والرئيسية التابعة لهيئة الطرق والكباري.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات

وأشار محمود شعراوي، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية بدءاً من العام المالي الحالي.

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