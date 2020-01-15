محمد بن زايد يصل مصر للمشاركة بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية

وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء إلى محافظ البحر الأحمر في مصر، للمشاركة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “وصلت إلى محافظة البحر الأحمر في مصر لحضور افتتاح قاعدة “برنيس” العسكرية” بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”.

وأضاف محمد بن زايد بقوله: “نشارك الشعب المصري الشقيق إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية”.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة “برنيس” العسكرية التي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية المصرية.

وبحسب البيان، ستشهد فعاليات اليوم المرحلة الختامية للمناورة قادر “2020” بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة دول العالم.

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