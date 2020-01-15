محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات الخدمية وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بمدينتي الخصوص وقليوب

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات الخدمية وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بمدينتي الخصوص وقليوب

كتب وحيد العطار

إستقبل عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة السيد/ برند دنزلاف مدير قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية والسيدة/ منال سريب متحدث الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية والسيد/ أوڤى جيلين رئيس قسم التعاون التنموي والسيد/ سيباستيان ڤيلدا سكرتير أول بالسفارة الألمانية بالقاهرة والسيد/ فرانسوا منجيليه منسق قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر.

حيث استعرض الإجتماع المشروعات التى نفذتها الوكالة

الألمانية للتعاون الدولي في 3 مناطق عشوائية تتضمن منطقة عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة وعزبة علام بالخصوص وبحري السكة الحديد بقليوب بمنحة بلغت قيمتها 8 مليون يورو ويأتى ذلك فى إطار برنامج التنمية بالمشراكة فى المناطق الحضرية أحد مشروعات قطاع التنمية الحضرية التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتفويض من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

وبعد الإجتماع انتقل المحافظ بصحبة الوفد المرافق لتفقد عدد من المشروعات بمدينة قليوب وكانت البداية فى مشروع مركز أمراض القلب بمدينة قليوب إذ يشتمل المشروع على دعم وتشغيل مركز صحى لأمراض القلب وتحسين قدرات ومهارات الأطباء ومقدمى الخدمة الأساسية بالإضافة الى إقامة عدد من برامج التوعية الخاصة بأمراض القلب حيث تم إقامة 3 حوارات مجتعمية عن أهمية المشاركة المجتمعية وتنفيذ قوافل طبية للتوعية بأمراض القلب وتبلغ تكلفة المشروع 10 مليون جنيه.

ثم تم تفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بآل بيت النبى إذ يشتمل المشروع على تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها بالمعدات الطبية وغير الطبية وتم افتتاح 3 مراكز تثقيف غذائى لصحة الأم والطفل كما تم اختيار وتدريب عدد 100 سيدة كرائدات صحيات لتنفيذ أنشطة المشروع وتبلغ تكلفة المشروع 8 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ والوفد المرافق مشروع تدريب وخلق فرص عمل للشباب والنساء وذك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية فتحى مطر اللو لتنمية المجتمع وتبلغ تكلفة المشروع 3 مليون حيث تم إقامة 2 مركز تشغيل بهم 15 ماكينة خياطة وتم عمل تدريب فنى وصناعى لعدد 70 شاب مستفيد وكذك تدريب 50 مستفيد فى كيفية إدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى إجراء التدريب الصناعى والتقنى لعدد 150 مستفيد

وفى ختام الزيارة لمدينة قليوب تفقد مشروع تغطية ترعة صنافير ورصف وتبليط منطقة بحري السكة الحديد حيث شمل المشروع تغطية 190 متر وعرض 8 متر وإنشاء مكتبة وحديقة ألعاب أطفال وحمامات ورصف وتبليط الشوارع الداخلية بمنطقة بحري السكة الحديد بإجمالى 53 شارع بطول 6 متر وعرض متوسط 4.5متر بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

ثم انتقل المحافظ والوفد إلى مدينة الخصوص لتفقد مشروع إنشاء مدرسة تعليم أساسى بمجمع مدارس الخصوص للتعليم الإبتدائي حيث يشتمل المشروع على إنشاء 56 فصل ويشمل المكتبة والمعامل وغرف المدرسين وتجهيز المدرسة بالمعدات والأجهزة بتكلفة تصل إلى 22 مليون جنيه.

ورافقه خلال الجولة الدكتورة/إيمان ريان نائب المحافظ والأستاذ / إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات والتطوير الحضري والأستاذ/ محمد فوزي مدير المكتب الفني والأستاذ / عادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية والأستاذ / حامد طلبة رئيس مدينه قليوب والأستاذ / محمد صلاح فرحات رئيس مدينة الخصوص والأستاذ / حسن عمر عضو مجلس النواب والأستاذ / طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ / مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

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