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بالفيديو .. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن قاعدة «برنيس» العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن قاعدة «برنيس» العسكرية بالبحر الأحمر، وذلك خلال بدء فعاليات الافتتاح للقاعدة العسكرية بحضور عدد من القيادات العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وتم إنشاء قاعدة «برنيس» تم لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وتقع قاعدة «برنيس» العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.

 

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