انطلاق أكبر نموذج محاكاة للمجالس الشعبية المحلية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

وائل دياب

ينطلق اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ أكبر نموذج محاكاة للمجالس الشعبية المحلية داخل اكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادي في تمام الساعة العاشرة صباحا

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و يشارك تقييم نموذج المحاكاة كوكبة من رجال السياسية وأعضاء مجلس النواب المصري والمحافظين السابقين ورجال القضاء وبعض الأجهزة التنفيذية في الدولة منهم اللواء محمود خليفة محافظ “الوادي الجديد الأسبق” واللواء رفعت قمصان

“اللجنة العليا للانتخابات” والنائبة سولاف درويش “عضو مجلس النواب” واللواء راضي عبد المعطي “رئيس جهاز حماية المستهلك” والاستاذ مصطفي بكرى “النائب البرلمانى و الصحفي الشهير” والنائب الدكتور محمد عطيه الفيومي والنائب الدكتور صلاح حسب الله “المتحدث باسم مجلس النواب” والنائب الدكتور مجدي علام ودنيا فؤاد وكيل وزراه الشباب والرياضة” نيابة عن الوزير دكتور اشرف صبحى وذلك بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور عمرو التقي ويدير المحاكاة عميد مركز التدريب الدكتور محمد صالح هاشم .

وأكد الدكتور محمد صالح هاشم عميد مركز التدريب في تصريح صحفي مقتضب اليوم ،أن المحاكاة يشارك فيها 300 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية وقد تم الإعداد لانطلاقة حقيقية في تطبيق النماذج السياسية في مصر . وأضاف هاشم ،أن الدولة المصرية الحديثة تتطلب وجود أعضاء مجالس نيابية ومحلية على قدر من الوعي والفهم للقضايا الشائكة في المجتمع المصري الحديث ،وهو الأمر الذي دفع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بقيادة الدكتور عمرو التقي المواصلة في تدريب عدد كبير من الكوادر الشبابية . وأوضح عميد مركز التدريب في أكاديمية السادات ، أن مركز التدريب المنفذ للمحاكاة اختار صفوة من شباب مصر من مختلف المحافظات لتنفيذها أمام تلك الكوكبة السياسية والنيابية والتنفيذية في الدولة المصرية .

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