انخفاض أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء

كتب ضياء درويش

انخفضت اسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام وقبيل الإفصاح عن تقرير منظمة أوبك الشهري

وتأثر النفط الأسود سلباً من المخاوف حيال المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والمقرر توقيعها اليوم بين الولايات المتحدة والصين.

ويتخوف المستثمرون من ألا تساهم الصفقة التجارية في تعزيز الطلب على الخام، بعدما صرح مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة ستبقي التعريفات على السلع الصينية كما هي حتى إتمام المرحلة الثانية.

وتتوجه الأنظار صوب منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” اليوم ، حيث من المقرر أن تعلن تقريرها الشهري عن إنتاج الدول الأعضاء من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الأولية بشأن مخزونات النفط بالأمس أنها ارتفعت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي لكن من المقرر أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 64.26 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة مماثلة 0.4 بالمائة لينخفض إلى مستوى 58.01 دولار للبرميل.

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