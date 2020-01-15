العاهل الأردني يبحث توسيع التعاون الاقتصادي مع المفوضية الأوروبية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، يوم الثلاثاء، علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية

وأشار بيان لرئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى تأكيد المللك عبدالله الثاني خلال اللقاء، حرصه على توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولفت البيان، إلى أن اللقاء تناول سبل تمديد اتفاقية أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تنتهي هذا العام.

وبحث اللقاء الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي، والتنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، من خلال “مبادرة اجتماعات العقبة”، مع التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة خفض التوتر في المنطقة، وتجنيبها أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشددا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،التقى في مستهل جولته الأوروبية،رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وكالات

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