وزير الكهرباء:يكشف اخر موعد إلغاء تحصيل رسوم النظافة على الفواتير

كتب وحيد العطار

اكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية ، أن شهر يونيو من العام الحالي سيشهد خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين بها رسوم نظافة مسجلةجاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد علي وسلاف درويش، حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة

وكشف الوزير: “إحنا مقتنعين إن المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات عمل ذلك؛ فهي لا تدخل في عملنا، ونجحنا في أن تكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر يونيو هذا العام”.

وأكد ر إلى أن رسوم النظافة التي تم تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 جرى توريد ٩٧٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و٣٪ تذهب مصروفات إدارية”.

من جانبه، اتهم رئيس اللجنة طلعت السويدي إدارات الحكم المحلي بالمحافظات استغلال ما يتم تحصيله من المواطنين في صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء قائلا: المحليات بتصرف فلوس النظافة في إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها بتاخدها من وزارة الكهرباء كهرباء مش فلوس كاش، والمواطن هو المظلوم، ومن حقنا ندعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر”.

وقال عادل محمد أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن وزارة المالية تعمل مقاصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتورد لهم كل شهر خارج منظومة النظافة ما يصل لـ13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة.​

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