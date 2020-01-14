هبوط جديد في سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

انخفاض جديد في سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وبلغت قيمة الانخفاض 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.85 جنيه للشراء، و 15.95 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل متوسط سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي، نحو 15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.86 جنيه للشراء، 15.96 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، تحسنا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

وواصل سعر صرف الدولار، نزيف خسائره أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو ١٤ قرشا خلال 4 أيام عمل للبنوك، منذ تعاملات يوم الأربعاء الماضي، وحتى أمس.

يأتي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بهذا المعدل نتيجة زيادة ملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.



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