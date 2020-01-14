ننشر حقيقة وجود أرز بلاستيك بالأسواق تعرف علي التفاصيل

انتشر مؤخرا على «جروبات الواتس أب» رسالة صوتية تؤكد أن هناك نوع من أنواع الأرز المصري الذي يباع في أحد الأسواق الكبرى بأسعار مناسبة للجمهور، عبارة عن أرز بلاستيك.

وأكد صاحب الرسالة أن صديق له قام بشراء هذا النوع من الأرز وقام بطهيه على النار لكنه استغرق وقت طويل وكذلك الكثير من الماء ومع ذلك فالأرز «مفلفل» ولم «يتعجن» كالمعتاد، مما يؤكد أن هذا الأرز بلاستيك.

تؤكد أخصائية علوم وتكنولوجيا الأغذية المهندسة رقية حسن، أن هذا الحديث السابق عاري تماما من الصحة، حيث أن الأرز الذي تم التحذير منه هو أرز مصري من نوع «الكاميلينو» كما مدون على الكيس ويظهر ذلك على شكل حبة الأرز.

وتمثل مواصفات أرز «الكاميلينو» أنه عريض الحبه، حبوبه مائلة للون الشفاف، ويمتلك صفات طهي ممتازة من حيث قابليه امتصاص السوائل والاحتفاظ بشكل الحبه كما هي، وهو ما يطلق عليه بالوصف المصري «ملدن».

وجديد بالذكر أن شائعة الأرز البلاستيك ظهرت منذ عدة سنوات، وجميع حكومات البلدان التي اطلقت بها تلك الشائعات قد نفت وجود مثل هذا النوع من الأرز الذي تم وصفه حين ذلك بأنه عبارة عن نشا بطاطس ونكهة أرز وتم خلطهم بالبلاستيك.

وإذا تم النظر لتحليل الشائعة من ناحية إنتاجيه فسنجد أن سعر هذا الخليط السابق أعلى بكثير من سعر الأرز الطبيعي وهو ما ينفي الشائعة منطقيا، حيث أن سعر طن المادة الخام للبلاستيك ٢٢ ألف جنيها بينما سعر طن الأرز حوالي ١٢ ألف جنيه.

كذلك فإنه لا توجد خامة بلاستيك تغمر بالماء وتتشربه ولا تتعرض للصهر، كما أن شكل الحبات ستتعرض للتغير وستظهر بشكل غير منتظم اذا تعرضت للطهي.

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