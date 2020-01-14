مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة 3 مراكز شباب للتحقيق خلال جولة مفاجأة

كشف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم إحالة العاملين ب3 مراكز شباب للتحقيق،

وذلك خلال جولة مفاجأة يرافقه محمود شعبان معاون

المدير العام للرياضة، لمتابعة عدد من مراكز الشباب

بإدارتي بنها، كفر شكر.

بدأت الجولة بمتابعة مركز شباب أسنيت بكفر شكر الذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه مع عدم وجود أحد العاملين وإحالة الباقي للتحقيق.

كما وجه الصبروط بضرورة الانتهاء من إعادة تشغيل حديقة الأطفال لصالح المركز، وطرح البوفيه للإيجار، وعلى الصعيد الأخر تبين له أن مركزي كفر عامر ورضوان مغلقين أما مركزا عزيز وبدوي بإدارة بنها يمارس نشاطه في غياب بعض العاملين، وجرى إحالتهم للتحقيق أيضا.

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