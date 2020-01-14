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عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الثلاثاء

سجلت أسعار الحديد في السوق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020

وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ سبتمبر عام 2019 وحتى مطلع بداية عام 2020.

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