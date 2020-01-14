رئيس لجنة البحث العلمي بالحرية المصري تعقد لقاء للمواطنين لمناقشة مشاكلهم وطلباتهم

عقدت الدكتورة أمينة رشاد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب الحرية المصري ، واستاذ مساعد مركز البحوث القومي، لقاءا جماهيريا لمواطني محافظة القليوبية بمقر الحزب بميدان المؤسسة العمالية وذلك لمناقشة وطرح مشاكل وطلبات مواطني المحافظة بحضور أعضاء الحزب ورؤساء اللجان بأمانة غرب شبرا الخيمة.

وخلال اللقاء استمعت الدكتورة أمينة رشاد مشاكل المواطنين من صرف معاش متأخر، و قرارات علي نفقة الدولة ، وطلبات مقدمة الإدارات التعليمية ومجالس المدن ،مشاكل تخص ذوي الإعاقة.

وأكدت ” رشاد ” خلال لقاءها بالمواطنين علي انها ستسعي لإنشاء مركز تأهيل لذوي الإعاقة قريبا بغرب شبرا الخيمة، وستتبني ذوي الإعاقة ومشاكلهم والعمل علي حلها وتبني ملف التعليم والصحة .

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