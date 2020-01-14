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حزب ارادة جيل يرفض الاساءة الي مستقبل وطن

حزب ارادة جيل يرفض الاساءة الي مستقبل وطن

كتبت بسنت طارق 

اكد المهندس تيسير مطر الامين العام لتحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب ارادة جيل  الاساءة الي حزب مستقبل وطن او المساس بقياداته مشيرا ان توزيع البطاطين او اي اشياء اخري علي طبقة الفقراء من اساسيات عمل الاحزاب ويوجد ضمن برامجها حماية المواطن ورعايته والحفاظ علي كرامته .

واضاف تيسر مطر ان الاحزاب مكلفه بتقديم برامج سياسية تستهدف توفير كل سبل العطاء لفئة المحتاجين والايتام .

وقال ان ما اثير حول تصوير العطايا والاعلان عنها  من باب تشجيع كافة فئات المجتمع لمد يد العون لفتات المجتمع المذكورة

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