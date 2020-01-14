انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الثلاثاء

كتب ضياء درويش

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية، انخفاض جديد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير

وسجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 683 جنيها، وعيار 18 نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 781 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5464 جنيها.

وانخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات أمس، وتراوحت قيمة التراجع بين 5 و 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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