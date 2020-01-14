المحافظ يتابع أعمال تخطيط وتجميل منطقة كوبري شرويدة مدينة الزقازيق

الشرقية / محمد يعقوب

قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات بمتابعة أعمال التخطيط والتجميل الجارية بمنطقة كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق بعد أن تم الإنتهاء من رصفه وتخطيط وطلائها وتزويدها بالعلامات الإرشادية و التحذيرية لتسهيل حركة السيارات المتجهه إلى الأحرار / بلبيس – و القادمة من الجامعة / ميت غمر.

أكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من رفع الإشغالات والمخلفات أسفل كوبري شرويدة لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة ، مشيراً إلى أنه تم إزالة الحواجز الحديدية على كوبري الجامعة للتوسعة وإعادة تخطيط المنطقة بالشكل الذي يسمح بتسهيل حركة الصعود والهبوط من وإلى الكوبري لربط محافظات الدقهلية والقليوبية والقاهرة الكبرى.

أمر محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بإزالة ورفع إشغالات إحدى قاعات الأفراح بمنطقة كوبري شرويدة وفتح الطريق امام حركة السيارات وعبور المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أوضح المحافظ أن كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 313 مليون جنيه يمثل نقله نوعة في قطاع الطرق والكباري ، ويساهم في القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطي بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة..

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد طريق العشة الجديد بمنطقة كفرأبو حسين والذي سيمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم في القضاء على التكدس المروري بالمنطقة ويساعد في تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام حركة السيارات والماره.

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