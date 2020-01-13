انتظام سير امتحانات النقل بالبحيرة للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019/2020 فى يومها الثالث

البحيرة : سعيد شتا

في اطار توجيهات اللواء / هشام امنة – محافظ البحيرة بتضافر كافة الجهود والمتابعة المستمرة للوقوف على المشكلات وحلها فورا في مهدها لتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر.

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتهاء اليوم الثالث لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2019/ 2020 م، دون شكوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

حيث أدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم، الامتحان في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية.

بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الاختبار في مادتي العلوم والحاسب الآلي.

وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية.

كما قام طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام بأداء الإمتحان في مادة اللغة الإنجليزية. حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإمتحان ورقياً بينما الصف الثانى ادى عدد 24203 طالب منهم الإمتحان إليكترونياً وعدد 4192 طالب ادوا الإمتحان ورقياً حيث تبلغ عدد اللجان التي يؤدى بها الإختبارات إليكترونياً 103 لجنة بينما يوجد عدد 8 لجان يتم الإختبارات بها ورقياً بإجمالى عدد 111 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لصفوف النقل هذا العام مليون و259ألفاً و603 طالب وطالبة، منهم 869857 بالتعليم الابتدائي، وإجمالي 245561 طالب وطالبة بالتعليم الإعدادي، بواقع 132494 بالصف الأول الإعدادي وعدد 113067 بالصف الثاني الإعدادي، وإجمالي عدد 54138 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي العام بواقع 31344 بالصف الأول الثانوي العام وعدد 28451 بالصف الثانى الثانوي، وإجمالي عدد 89463 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الفني بنوعياته الثلاث بواقع 60643 للصفين الأول والثاني بالتعليم الصناعي وعدد 17112 بالصف الأول والثاني بالتعليم التجاري وعدد 11708 بالصفين الأول والثاني بالتعليم الزراعي وإجمالي عدد 584 طالب وطالبة بصفوف النقل بالتربية الخاصة بواقع 476 لطلاب الصم وضعاف السمع وعدد 108 للطلاب المكفوفين.

هذا وقد وجه اللواء المحافظ ، بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، مؤكدا للطلاب على أهمية التأني وعدم التسرع أثناء الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق أمنياتهم وأهدافهم بالنجاح والتفوق.