عادل اسحاق يشارك الملتقي الثالث ل” مستقبل وطن “لكشف خيوط المؤامرة التركية

شارك المهندس عادل صبري إسحاق عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن بالأمانة العامة لمحافظة القليوبية ، الملتقي الثالث ، الذي أقامته أمانة العلاقات الخارجية بحزب ” مستقبل وطن ” برئاسة النائب طارق الخولي وبرعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وذلك لكشف خيوط المؤامرة التركية فى المنطقة.

وحضر الملتقي الذي أقيم بالتجمع الخامس النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والوزير العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، و الدكتور محمد شوقي، أمين الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن، وأحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدوليه .