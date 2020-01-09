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عاجل : حركة رؤوساء مدن القليوبية الأسبوع المقبل .

عاجل : حركة رؤوساء مدن القليوبية الأسبوع المقبل .

السيد يوسف

عقدت وزارة التنمية المحلية مؤخرا مسابقة رؤوساء مدن ونواب لعدد من مدن محافظات الجمهورية ، وكان من نصيب محافظة القليوبية اجتياز المسابقة لعدد واحد من المتقدمين .

وعلمت « جريدة التايم المصرية » من مصادرها أن الإعلان عن صدور الحركة خلال الأسبوع الحالى وتعين 5 لواءات قيادات جدد بالإضافة إلى قيادة محلية حالية بدرجه مدير عام و وكيل وزارة .

و أكدت المصادر بأنه تم تأجيل الاعلان عن صدور الحركة وذلك بسبب مد فترة الدورة التدريبية بمركز تدريب سقارة ، حيث يتم تدريب عدد 65 قيادة محلية على مستوي المحافظات والذين تم اجتيازهم مسابقة الوزارة مؤخرا ، وسيتم الإعلان عن الأسماء والأماكن خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من الدورة التدريبية بسقارة .

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