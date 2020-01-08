لؤلؤه غنت تسلم الأيادي… في يوم مش عادي

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

كعادتها تألقت المطربه الشعبيه لؤلؤه في أحتفالات ليله عيد الميلاد المجيد بكافيه دفرنت بمول العابد وطلت بأطلاله مختلفه وقدمت العديد من الأغاني التي نالت أعجاب الحاضرين وكان من ضمن ما قدمت أغنيه (تسلم الأيادي) وبالطبع ما كانش يوم عادي .

كما قدم المطرب الشعبي محمد الجندي العديد من الأغاني الشعبيه ..وقدم المنولجست محمد عمر فقرات متعدده من الأغاني وتقليد الفنانيين والممثلين التي نالت الأعجاب تحت أشراف محمد حنفي رئيس مجلس أداره الكافيه وبحضور كوكبه من الأعلاميين ونجوم المجتمع .