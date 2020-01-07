هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الثلاثاء

انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء وانخفاض سعر الجرام بمقدار ببن 3 و 5 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.د

وسجلت اسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 696 جنيها، وعيار 18 نحو 597 جنيها، وعيار 24 نحو 795 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5568 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات أمس الأثنين، وتراوحت قيمة الزيادة ببن 8 و 12 جنيها في سعر الجرام دون المصنعية.