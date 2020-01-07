رسالة للسيد محافظ القليوبية لعله يجد فيها مايفيد :

كتب : كامل السيد

إستلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عمله يوم 29 / 11 /2019 والوقت لازال مبكرا لتقييم آدائه وآداء أجهزته التنفيذية ولكن الأمر لايمنع من إبداء بعض الملاحظات التي لاتتجاهل إيجابيات الرجل الذى أتى بعد ثلاثة محافظين لم يؤدوا دورهم المنوط بهم فلقد ورث محافظة مليئة بالمشاكل والفساد والتراخى وقد واجهناهم الثلاثة نقدا لم يمس أشخاصهم بل طال عملهم

وللحقيقة فالمحافظ الحالى ليس محافظا مكتبيا بل هو رجل الميدان ليقف بنفسه على واقع الحال ساعيا لتحسينه ولايعترف بساعات العمل الرسمية فهو يمارس عمله حتى منتصف الليل وقد إستشرت روح الحماسة منه لأسفل لدى رؤساء المدن والأحياء والقرى وبدأ فى إعادة اليوم المفتوح للقاء المواطنين وإهتمامه الفائق بمشاكل شبرا الخيمة الضخمة وهذا كله جيد

ولكن الناس تنتظر ماهو أكثر وأن الماكينة تنتج نسيجا فهم يريدون حلا غير تقليدى لمشكلة القمامة المزمنة والرئيس نبه لأهمية الحل المتطور لتلك المشكلة وإلقاء المسئولية على المواطن وحده لن تجدى وكذا تحويلها لمتعهدى النظافة وقيام الوحدات المحلية بتحرير محاضر للذين لم يشتركوا فى شركات النظافة ليس حلا إنما يعنى زيادة الأعباء المادية على المواطنين فهى تحتاج لحلول جذرية غير مكلفة وهى موجودة لكن الروتين والأيادى المرتعشة توئد تلك الحلول

وكذلك مشكلة رصف الشوارع الغير ممهدة للسير بسبب عمليات الحفر المتعددة وكثرة المطبات العشوائية فى بنها ومشاكل نفق الإشارة ببنها والكبارى العلوية وكبارى المشاة التى لايستطيع الناس إستخدامها مما يعد سوءا لإستخدام المال العام دون حساب تلك بعيض مشاكل تمثل قطرة ماء من حنفية مشاكل القليوبية الكثيرة والتى سبق وأن أرسلت إليكم كثيرا منها فى أول رسالة لسيادتكم والأمر بسيط لو تكرمتم ووزعتم تلك الملفات على مرؤوسيكم ومعاونيكم ومتابعتهم ومحاسبتهم حيث يوجد لسيادتكم نائبين وسكرتير عام

وسكرتير مساعد ورؤساء مدن وأحياء وقرى والأمر طبعا مفوضا لسيادتكم والله الموفق

مع أطيب أمنيات التوفيق والسداد