بالصوى إيهاب مهدي في يوم العطلة

الرسمية يتابع رصف الطرق بالقري التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا

التايم المصرية/ وحيد العطار

إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية عمل دائم ومتواصل .

من منطلق التغطية الإعلامية لجريدة التايم المصرية والتي لا تقف عند رصد السلبيات فقط وإلقاء الضوء عليها ولكن أيضاً من أهم أولويات الوسيلة الإعلامية أن ترصد إيجابيات المسئولين وعرضها علي الرأي العام ليكون مثلا طيبا يحتذي به في العمل الخدمي المقدم للمواطنين من تلك الأمثلة الإيجابية في القيادة

إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية والذي لا يتواني أبدا عن التواصل مع المواطنين والعمل الجاد علي تقديم أفضل الخدمات وعند التواصل معه لعرض أية مشكلة ” شهادة حق لا يتواني أبداً في تقديم أفضل الحلول بدلها في إطار القانون وبأسرع وقت .

فاليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١/٧ هو يوم عطلة رسمية أقرتة الحكومة لجميع الموظفين بالدولة إلا أن إيهاب مهدي رمضان من الساعة السابعة صباحاً متواجد بالشارع لمتابعة رصف طريق قرقشندة – ترسا وطريق الحسانية ومتابعة رصف مدخل عزبة الباجور متابعة دقيقة وتراه يقف مع جميع المواطنين يستمع إليهم ويحاول جاهداً تقديم أفضل الخدمات بالشكل اللائق

فقد تم رصف طريق قرقشندة_ ترسا الطريق الذي نادي برصفة مواطني القريتين منذ سنوات ثم إنتقل إلي عزبة الباجور لرصف كوبري عزبة الباجور مدخل العزبة ثم إنتقل إلي قرية الحسانية لرصف طريق الحسانية وعمل المتابعة الجيدة والوقوف علي مواصفات الرصف اللازمة والمحددة

تحية لكل مسئول يراعي الله ومصلحة المواطنين قبل كل شيئ .

