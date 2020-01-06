وفد من القيادات التنفيذية و الشعبية بايتاي البارود لتهنئة الاخوه الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفد من القيادات التنفيذية و الشعبية بايتاي البارود لتهنئة الاخوه الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البحيرة : سعيد شتا

قام منذ قليل وفد من القيادات التنفيذية والشعبية برئاسة الأستاذ محمد كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بايتاي البارود و كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الضهرية لتهنئة الاخوه الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شارك ” رئيس المدينة ” و الوفد المرافق له الاخوه الأقباط في احتفالاتهم و تقديم التهنئة لهم و تقديم باقة من الورود الي القس ميرون راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بايتاي البارود ، و تقديم باقة من الورود لراعي كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الضهرية.

وأثناء مشاركة الاخوه الأقباط شركاء الوطن احتفالاتهم و تقديم التهنئة لهم ، أكد ” الوفد المشارك في تهنئة شركاء الوطن ” علي وحدة نسيج الشعب بمختلف طوائفه وانتماءاته الدينية وأن الوحدة الوطنية تتجسد على أرض المدينة منذ فجر التاريخ كما بعث برقية تهنئة باسم مواطني ايتاي البارود للقس ميرون و الإخوة الأقباط.

وقدم ” رئيس المدينة ” لمأمور مركز شرطة ايتاي البارود و نائبه و وحدة مباحث ايتاي البارود لتكثيف الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس و تأمينها ولجهودهم الكبيرة في فرض الأمن و الأمان بالمدينة.

وفد من القيادات التنفيذية و الشعبية بايتاي البارود لتهنئة الاخوه الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

البحيرة : سعيد شتا

قام منذ قليل وفد من القيادات التنفيذية والشعبية برئاسة الأستاذ محمد كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بايتاي البارود و كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الضهرية لتهنئة الاخوه الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شارك ” رئيس المدينة ” و الوفد المرافق له الاخوه الأقباط في احتفالاتهم و تقديم التهنئة لهم و تقديم باقة من الورود الي القس ميرون راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بايتاي البارود ، و تقديم باقة من الورود لراعي كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الضهرية.

وأثناء مشاركة الاخوه الأقباط شركاء الوطن احتفالاتهم و تقديم التهنئة لهم ، أكد ” الوفد المشارك في تهنئة شركاء الوطن ” علي وحدة نسيج الشعب بمختلف طوائفه وانتماءاته الدينية وأن الوحدة الوطنية تتجسد على أرض المدينة منذ فجر التاريخ كما بعث برقية تهنئة باسم مواطني ايتاي البارود للقس ميرون و الإخوة الأقباط.

وقدم ” رئيس المدينة ” لمأمور مركز شرطة ايتاي البارود و نائبه و وحدة مباحث ايتاي البارود لتكثيف الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس و تأمينها ولجهودهم الكبيرة في فرض الأمن و الأمان بالمدينة.