محافظ القليوبية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الاثنين قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور عواد احمد على السكرتير العام ومصطفى كمال الدين حسين ومجدى سيف ومحمد زكريا محي الدين اعضاء مجلس النواب و طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وفضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف والدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التامين الصحى و حمدى سلامة رئيس مدينة بنها ومسئولى مديرية الاوقاف والازهر الشريف وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة

وقد القى نيافة الانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا عظه عن ميلاد السيد المسيح مؤكدا على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والانتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم

وقدم المحافظ التهانى للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد معربا عن تمنياته القلبية بان يكون عيدا سعيدا وان يعم الامن والامان ويحفظ مصر الغالية مؤكدا على أهمية الوحدة الوطنية التى تميز المصريين ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى شتى المجالات، مشيرا إلى أن وحدتنا تهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التى تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريون

قائلا ان التاريخ القديم كافيا للتأكيد على طهارة وقداسة ارض مصر الغاليه مهد الحضارات والرسالات ، ومكانتها عند الله بعدما سار على ارضها المباركه الانبياء والرسل والتابعين .. ونفس التاريخ هو من يفرض علينا جميعا شرف حماية ذلك الوطن والتكاتف للحفاظ على امنه وامانه ومقدراته وهى مهمة بذل من اجلها المصريون الغالى والنفيس على مدار العقود والازمان

وفى هذا الاطار شهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد الميلاد المجيد فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بتلك المناسبة.

,وفى سياق متصل اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الامنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها واليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.