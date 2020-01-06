عاجل .. بلاغ لمحافظ القليوبية

إنفراد التايم المصرية

بالمستندات الفساد المالي والإداري بمديرية إسكان القليوبية يفوق كل المستويات

التايم المصرية/ وحيد العطار

في الوقت الذي تسعي فيه القيادة السياسية علي جميع مستوياتها بجمورية مصر العربية لإقتلاع الفساد من جذوره نجد مديرية تمتلئ بالفساد المالي والإداري وإهدار المال العام لدرجة أنك تشعر أنها عزبة ذات ملكية خاصة تدار بعيدة عن الدولة المصرية

فهناك العديد من المخالفات والتي رصدتها النيابة الإدارية وأثبتت صحتها في التحقيقات وأحالة المسئولين عنها للمحاكمة التأديبية ومنها

إحالة عبدالله محمود أبو العلا مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها سابقا وحاليا تم إنتدابة مهندسا اللمديرية الأسكان بالقليوبية بذات الدرجة ” كبير أخصائيين ” والذي أثبتت النيابة الإدارية اللعبه في ملفات الخرائط بتقسيم أراضي كلا من راضي فايد وإسماعيل علي حسن عن طريق تغيير أبعاد بعض القطع والشوارع بعد إعتماد الرسم الهندسي لمشروع التقسيم ونشره بالجريدة الرسمية مما ترتب عليه تغيير في مساحات الملكيات لصالح بعض المواطنين أصحاب القطع علي حساب البعض الأخر وتغيير خطوط وشبكات المرافق المعتمدة وذيادة الأعباء المالية علي الدولة ممثلة في قيمة توصيل المرافق لقطع الأرض طبقا للتعديلات التي أحدثتها

والتي قام فيها بإستخدام المذيل لتغيير بعض القطع وعرض بعض الشوارع وذلك جعل بعض الشوارع بدلا من ١٦م جعلها ١٨ م لإصدار تراخيص بإرتفاعات مخالفة

وهذا ما ثبت بالمحكمة وبشهادة الشهود

وهذا ما أثبتتة تحقيقات النيابة الإدارية في حق المدعو عبدالله محمود أبو العلا وتم إحالته للمحاكمة التأديبية

وذلك في القضية رقم

١١١لسنة ٢٠١٦ بنها أول

هذا إلي جانب التلاعب في إصدار التراخيص الخاصة بالبناء حيث أصدر الترخيص رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٠ للمواطن سعيد فوزي العناني التابع للوحدة المحلية بجمجرة وتم إصدار الترخيص سكني والتلاعب في الرسومات في حين أن الترخيص في الأصل هو مبني إداري وذلك بالمخالفة للقانون وذلك دون سؤال أو عقاب من المسئولين علي ذلك الخطأ الذي يترتب عليه إهدار شديد للمال العام حيث أن قيمة توصيل المرافق للمباني السكنية أقل بكثير من قيمة توصيل ذات المرافق للمباني السكنية

كما تلاحظ أيضاً وجود تنازل من شخص لأخر علي الترخيص ذاتة بالبصمة وذلك بالمخالفة للقانون وأن التنازل من شخص لأخر كان بغرض إعادة إجراءات تركيب المرافق بنفس الترخيص

ولذلك نرجو من معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان فحص التراخيص رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٠ للمواطن سعيد فوزي العناني التابع للوحدة المحلية بقرية جمجرة وذلك قبل أية إجراءات أخري علما بأن القائم بهذا الترخيص هو المهندس حسام علي العيلة وأخرين

في العدد القادم

الكارثة الكبري بمديرية الإسكان بالقليوبية

مرشحون لمنصب مدير عام بالمديرية وملفاتهم مليئة بالجزاءات

إنتظرونا